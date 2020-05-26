Доктор Мариани: Если Ибрагимович мотивирован, ничто не помешает ему вернуться на привычный уровень Профессор Пьер Паоло Мариани считает, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сможет вернуться после травмы, если у него будет мотивация и желание.

- Я не могу говорить о вещах, которые не знаю. Я просто скажу, что такой чемпион, как Ибрагимович, определенно способен начать играть на том уровне, к которому он привык. Я не знаю времени, потому что я не знаю масштаб травмы. Это зависит от многих факторов. Конечно, в 38 или 39 лет это может зависеть от психологических факторов спортсмена. Если он мотивирован, если у него есть желание восстановиться после долгого периода, ничто не может помешать ему вернуться к своему привычному уровню, - цитирует Мариани Corriere dello Sport.

Накануне журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о том, что в понедельник Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке «Милана». В клубе опасаются, что 38-летний швед мог повредить ахиллово сухожилие и выбыл на длительное время.