«Милан» опроверг сообщения о тяжелой травме Ибрагимовича Стали известны подробности травмы, полученной шведским нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем во время тренировочного занятия с командой.

«Во время вчерашней тренировки команды Ибрагимович получил повреждение камбаловидной мышцы правой голени. Ахиллесово сухожилие не повреждено. Следующее сканирование нападающий пройдет через десять дней», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, что в итальянском клубе опасались, что 38-летний швед мог повредить ахиллово сухожилие и выбыть из состава команды на длительное время.