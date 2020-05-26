«Милан» опроверг сообщения о тяжелой травме Ибрагимовича - Советский спорт
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26 мая 2020 14:27Футбол

«Милан» опроверг сообщения о тяжелой травме Ибрагимовича

Стали известны подробности травмы, полученной шведским нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем во время тренировочного занятия с командой.

«Во время вчерашней тренировки команды Ибрагимович получил повреждение камбаловидной мышцы правой голени. Ахиллесово сухожилие не повреждено. Следующее сканирование нападающий пройдет через десять дней», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, что в итальянском клубе опасались, что 38-летний швед мог повредить ахиллово сухожилие и выбыть из состава команды на длительное время.

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