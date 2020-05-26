Кривохарченко и Нагучев прокомментируют матч «Боруссия» – «Бавария» Начало трансляции – 19:30 (мск).

Во вторник в центральном матче 28-го тура бундеслиги «Боруссия» (Дортмунд) примет «Баварию» на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», комментировать игру будут Сергей Кривохарченко и Роман Нагучев. Начала трансляции – 19:30 (мск).

После 27 туров «Бавария» лидирует в чемпионате, опережая идущую второй «Боруссию» на четыре очка. В первом круге 9 ноября действующие чемпионы у себя дома в Мюнхене разгромили соперника (4:0). Дубль оформил поляк Роберт Левандовски, один гол забил полузащитник Серж Гнабри, а бывший защитник «Баварии» Матс Хуммельс установил окончательный счет, отправив мяч в свои ворота. При этом в последний раз «Бавария» побеждала в Дортмунде (3:1) 4 ноября 2017 года.

Отметим, что после возобновления сезона команды одержали по две победы: «Бавария» выиграла у «Унион Берлина» (2:0) и «Айнтрахта» (5:2), а «Боруссия» – у «Шальке» (4:0) и «Вольфсбурга» (2:0).