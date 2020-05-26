Ибрагимович вернется в строй через месяц

Итальянский «Милан» на своем официальном сайте подтвердил, что на вчерашней тренировке Златан Ибрагимович получил травму.
Итальянская пресса утверждает, что форвард красно-черных сможет полноценно играть в футбол через месяц. Рестарт серии А состоится 13 или 20 июня.
38-летнему шведскому нападающему диагностировали повреждение правой камбаловидной мышцы, части трехглавой мышцы голени. При этом не подтвердилось подозрение на повреждение ахиллова сухожилия. Следующее обследование будет проведено через 10 дней.
Ибрагимович 2 января подписал контракт с «Миланом» до конца нынешнего сезона. В 8 матчах серии А швед забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
После 26 матчей красно-черные занимают седьмое место в чемпионате, набрав 36 очков. Футбольный сезон в Италии был приостановлен 10 марта.
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