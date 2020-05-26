Ибрагимович вернется в строй через месяц «Милан» сообщил, что следующее обследование состоится через десять дней.

Итальянский «Милан» на своем официальном сайте подтвердил, что на вчерашней тренировке Златан Ибрагимович получил травму.

Итальянская пресса утверждает, что форвард красно-черных сможет полноценно играть в футбол через месяц. Рестарт серии А состоится 13 или 20 июня.

38-летнему шведскому нападающему диагностировали повреждение правой камбаловидной мышцы, части трехглавой мышцы голени. При этом не подтвердилось подозрение на повреждение ахиллова сухожилия. Следующее обследование будет проведено через 10 дней.

Ибрагимович 2 января подписал контракт с «Миланом» до конца нынешнего сезона. В 8 матчах серии А швед забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

После 26 матчей красно-черные занимают седьмое место в чемпионате, набрав 36 очков. Футбольный сезон в Италии был приостановлен 10 марта.