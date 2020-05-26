«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария». Стартовые составы Матч 28-го тура чемпионата Германии начнется в 19:30 по московскому времени.

Дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария» объявили составы на матч 28-го тура немецкой бундеслиги. Игра лидеров чемпионата состоится в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах.

«Боруссия» Д»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дилейни, Дауд, Геррейру, Т.Азар, Холанд, Брандт.

«Бавария»: Нойер, Павар, Ж.Боатенг, Алаба, А.Дэвис, Горецка, Киммих, Т.Мюллер, Коман, Левандовски, Гнабри.

После 27 туров «Бавария» занимает первое место в бундеслиге, набрав 61 очко. Дортмундская «Боруссия» находится на второй строчке таблицы, отставая на 4 очка.

В первом круге 9 ноября «Бавария» разгромила «Боруссию» на своем поле со счетом 4:0.