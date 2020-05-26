Вратарь «Баварии» Нойер проводит 400-й матч в бундеслиге Выездная встреча против дортмундской «Боруссии» стала для голкипера сборной Германии юбилейной.

Матч против дортмундской «Боруссии» стала для 34-летнего вратаря «Баварии» Мануэля Нойера 400-й в элитном дивизионе чемпионата Германии.

Игра в Дортмунде началась в 19:30 по московскому времени. Нойер вышел в стартовом составе.

В данный момент в бундеслиге выступают лишь два футболиста, которые сыграли более 400 игр в турнире – перуанский нападающий «Вердера» Клаудио Писарро (487) и полузащитник клуба «Унион Берлин» Кристиан Гентнер (402).

Абсолютный рекорд принадлежит защитнику Карлу-Хайнцу Кербелю, который выступал за франкфуртский «Айнтрахт» с 1972 по 1991 годы, сыграв в бундеслиге 602 матча.

Нойер дебютировал в чемпионате Германии 19 августа 2006 года в составе «Шальке», заменив Франка Роста в выездном матче против «Алемании». В «Баварию» голкипер перешел в 2011 году.