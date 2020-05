Лучший бомбардир «Шальке» Сердар выбыл из-за травмы до конца сезона

Официальный сайт «Шальке» сообщил о том, что 23-летний полузащитник Суат Сердар из-за частичного разрыва связки в левом колене не сможет помочь команде в оставшихся матчах чемпионата Германии.

Сердар получил тяжелую травму 24 мая в домашнем матче 27-го тура против «Аугсбурга», в котором «Шальке» потерпел поражение со счетом 0:3.

Главный тренер сине-белых Давид Вагнер заявил, что хавбеку придется пропустить от трех до четырех месяцев.

В нынешнем сезоне Сердар забил 7 голов в 20 матчах бундеслиги и является лучшим бомбардиром своей команды.

