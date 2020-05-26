«Бавария» в Дортмунде обыграла «Боруссию», увеличив преимущество в таблице до 7 очков

Игра 28-го тура чемпионата Германии «Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария» завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол забил на 43-й минуте полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих, с 18 метров перебросив мяч за спину дортмундскому вратарю Роману Бюрки.

Победа над главным конкурентом в борьбе за чемпионство помогла «Баварии» укрепить лидерство. У мюнхенцев теперь 64 очка, а у дортмундской «Боруссии» осталось 57.

Выигрышная серия «Баварии» длится 7 туров. «Боруссия» до визита чемпиона и лидера одержала в бундеслиге 6 побед подряд.

30 мая «Бавария» примет «Фортуну». 31 мая состоится матч «Падерборн» – «Боруссия» Д.

Чемпионат Германии. 28-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария» (Мюнхен) – 0:1 (0:1)

Гол: Киммих, 43.

«Боруссия» Д»: Бюрки, Пищек (М.Гетце, 80), Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дилейни (Джан, 46), Дауд (Витсель, 85), Геррейру, Т.Азар, Холанд (Рейна, 72), Брандт (Санчо, 46).

«Бавария»: Нойер, Павар, Ж.Боатенг (Эрнандес, 85) Алаба, А.Дэвис, Горецка, Киммих, Т.Мюллер, Коман (Перишич, 73), Левандовски, Гнабри (Хави Мартинес, 87).