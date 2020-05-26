Георгий Джикия: Почему футболисты должны отказываться от большой зарплаты? Капитан «Спартака» поделился мнением о контрактах в профессиональном спорте.

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал размеры доходов профессиональных футболистов.

«Есть люди, которые завидуют тому, что другие получают больше денег, но ведь это все индивидуально, – отметил Джикия в интервью Forbes.ru – Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться? Существуют такие реалии, я лишь являюсь их частью.

То, что зарплаты игрокам в футбольном клубе «Спартак» сократили на 40%, – это общекомандное решение. Мы решили в такой непростой ситуации пойти навстречу клубу, ведь он тоже испытывает большие проблемы. Что касается Леонида Арнольдовича Федуна, он выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом, но это никак не связано с сокращением наших зарплат, потому что Леонид Арнольдович часто сам проводит такие благотворительные акции.

Что касается моих личных доходов, они немного сократились. А наши контракты действуют до окончания сезона, поэтому пока все условия сохраняются, насколько я знаю. Все ждут возобновления чемпионата, дальше уже будут подводиться какие-то итоги».

Джикия перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в декабре 2016 года. В нынешнем сезоне Георгий забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах РПЛ.