«Рейнджерс» выкупили у «Генка» трансфер Хаджи Румынский футболист был арендован шотландским клубом в январе.

Официальный сайт бельгийского «Генка» сообщил о том, что шотландский клуб «Рейнджерс» выкупил права на 21-летнего атакующего полузащитника сборной Румынии Яниса Хаджи. Сумма трансфера не разглашается.

В конце января шотландский клуб арендовал сына знаменитого румынского футболиста Георге Хаджи до конца нынешнего сезона. Янис провел 12 матчей в составе команды Стивена Джеррарда с учетом всех турниров, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

Чемпионаты Шотландии и Бельгии были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса.