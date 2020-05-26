«Рейнджерс» выкупили у «Генка» трансфер Хаджи - Советский спорт
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26 мая 2020 22:54ФутболШарафудинов Виктор

«Рейнджерс» выкупили у «Генка» трансфер Хаджи

Румынский футболист был арендован шотландским клубом в январе.

Официальный сайт бельгийского «Генка» сообщил о том, что шотландский клуб «Рейнджерс» выкупил права на 21-летнего атакующего полузащитника сборной Румынии Яниса Хаджи. Сумма трансфера не разглашается.

В конце января шотландский клуб арендовал сына знаменитого румынского футболиста Георге Хаджи до конца нынешнего сезона. Янис провел 12 матчей в составе команды Стивена Джеррарда с учетом всех турниров, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

Чемпионаты Шотландии и Бельгии были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса.

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