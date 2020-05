Киммих назвал гол в ворота дортмундской «Боруссии» лучшим в карьере (видео)

Сегодня матч 28-го тура чемпионата бундеслиги «Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария» завершился со счетом 0:1. Единственный гол на 43-й минуте забил Йозуа Киммих.

«Перед игрой нам говорили, что вратарь «Боруссии» Бюрки часто далеко отходит от линии ворот. Это был лучший гол в моей карьере. И такой важный!», – цитирует слова Киммиха официальный твиттер «Баварии».

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Киммиха 3 гола и 7 результативных передач в 27 матчах немецкого чемпионата.

Победа над главным конкурентом в борьбе за чемпионство помогла «Баварии» укрепить лидерство. У мюнхенцев теперь 64 очка, а у дортмундской «Боруссии» осталось 57.

Kimmich with an unbelievable chip goal ! Treat to watch 😍



HT - Dortmund 0 - 1 Bayern #BVBFCB

pic.twitter.com/TAf03kBVlO