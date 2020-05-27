«В этом все дело». Хуммельс прокомментировал поражение от «Баварии» Встреча прошла на домашней арене «шмелей».

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс высказался после поражения от «Баварии» (0:1) в 28-м туре бундеслиги.

«Мы показали нормальную игру, но не хватило деталей. У нас были моменты, но это были не 100-процентные моменты. В этом все дело. Иногда исход таких матчей решают гениальные моменты. Сегодня это был момент Киммиха.

Теперь все в руках «Баварии». Мы отстаем на семь очков и все, что мы можем, так это только победить в своих матчах и надеяться, что «Бавария» оступится три раза в шести матчах», – цитирует игрока пресс-служба «Баварии».

Мюнхенский клуб, набрав 64 очка, занимает первое место в таблице. В активе «Боруссии» – 57 очков и вторая позиция.