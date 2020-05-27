Источник: Каземиро продлил контракт с «Реалом» Бразилец перешел в столичный клуб летом 2015 года.

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро продолжит выступления за «сливочных».

Как сообщает Marca, игрок подписал новое соглашение, рассчитанное до 2023 года. Отмечается, что стороны заключили контракт несколько месяцев назад. Другие детали сделки не уточняются.

За все время в «Реале» Каземиро провел 229 матчей и забил 22 гола. Он помог команде выиграть 13 трофеев, в том числе чемпионат Испании и четыре Лиги чемпионов.