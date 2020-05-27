Килиан Мбаппе: Первым примером для меня был Зидан, но потом появился Роналду - Советский спорт
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27 мая 2020 09:31ФутболГичунцев Артур

Килиан Мбаппе: Первым примером для меня был Зидан, но потом появился Роналду

В минувшем сезоне чемпионата Франции 21-летний форвард провел 20 матчей и забил 18 голов.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, с кого брал пример на старте карьеры.

«Первым примером для меня был Зидан, но потом появился Роналду. Криштиану выиграл огромное количество трофеев, но даже после этого он не утратил мотивацию и по-прежнему является лучшим.

Они оба оставили след в истории футбола. Не буду скрывать – я тоже хочу написать свою главу», – цитирует Мбаппе Daily Mirror.

Добавим, что в 2018 году нападающий помог сборной Франции выиграть чемпионат мира, прошедший в России.

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