Килиан Мбаппе: Первым примером для меня был Зидан, но потом появился Роналду

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, с кого брал пример на старте карьеры.
«Первым примером для меня был Зидан, но потом появился Роналду. Криштиану выиграл огромное количество трофеев, но даже после этого он не утратил мотивацию и по-прежнему является лучшим.
Они оба оставили след в истории футбола. Не буду скрывать – я тоже хочу написать свою главу», – цитирует Мбаппе Daily Mirror.
Добавим, что в 2018 году нападающий помог сборной Франции выиграть чемпионат мира, прошедший в России.
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