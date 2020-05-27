Клубы серии А поддержали возобновление сезона 13 июня Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Клубы серии А поддержали идею с возобновлением чемпионата страны 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что в этот день рассчитывают провести четыре встречи: «Аталанта» – «Сассуоло», «Интер» – «Сампдория», «Торино» – «Парма», а также «Верона» – «Кальяри».

При этом уточняется, что окончательное решение будет принято по итогам встречи министра спорта Италии Винченцо Спадафоры, Федерации футбола страны и руководства лиги.

Добавим, что чемпионат был приостановлен 11 марта. В данный момент лидером таблицы является «Ювентус», набравший 63 очка.