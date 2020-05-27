Нойер – после победы над «Боруссией»: Теперь все зависит от нас Вратарь считает, что чемпионский титул в руках мюнхенского гранда.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер дал комментарий клубной пресс-службе после победы над дортмундской «Боруссией» (1:0) в гостевом матче 28-го тура бундеслиги.

«Я очень рад, что мы одержали эту гостевую победу. Для нас это был важный матч. Когда играешь в гостях у «Боруссии», то мотивирован до самых кончиков волос. Сегодня по нам это было видно.

Счет 1:0 не был настоящим преимуществом. Во втором тайме были моменты, когда дортмундцы оказывались в опасных зонах. Конечно, и мы упустили несколько моментов. Теперь все зависит от нас. Мы одержали важную победу и послали всем важный сигнал!» – сказал Нойер.

Мюнхенский клуб, набрав 64 очка, занимает первое место в таблице. В активе «Боруссии» – 57 очков и вторая позиция.