Футболист «Рубина» Поярков заразился коронавирусом

Защитник «Рубина» Николай Поярков сдал положительный тест на коронавирус, сообщает клубная пресс-служба.
«Тест Пояркова показал положительный результат. Тест был отправлен на дополнительную проверку, где положительный результат также подтвердился.
Отметим, что с другими игроками и персоналом команды Поярков не контактировал. Сейчас футболист находится на самоизоляции дома в Казани», – говорится в сообщении «Рубина».
Напомним, 20-летний игрок перебрался в команду Леонида Слуцкого перед стартом нынешнего сезона. Он был арендован у «Ростова». За это время игрок провел 11 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.
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