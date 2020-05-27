Футболист «Рубина» Поярков заразился коронавирусом Ранее инфекцию обнаружили у другого игрока казанцев – Константина Плиева.

Защитник «Рубина» Николай Поярков сдал положительный тест на коронавирус, сообщает клубная пресс-служба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рубин Казань 🔺 Rubin Kazan (@fcrk) 27 Май 2020 в 12:45 PDT

«Тест Пояркова показал положительный результат. Тест был отправлен на дополнительную проверку, где положительный результат также подтвердился.

Отметим, что с другими игроками и персоналом команды Поярков не контактировал. Сейчас футболист находится на самоизоляции дома в Казани», – говорится в сообщении «Рубина».

Напомним, 20-летний игрок перебрался в команду Леонида Слуцкого перед стартом нынешнего сезона. Он был арендован у «Ростова». За это время игрок провел 11 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.