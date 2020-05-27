В «Уфе» подтвердили информацию о возможной продаже клуба иностранным инвесторам Ранее сообщалось, что команда может перейти под контроль концерна Red Bull и арабского холдинга City Football Group, владеющим «Манчестер Сити».

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов допустил вариант, при котором клуб может быть продан иностранным инвесторам. При этом функционер подчеркнул, что стороны не ведут переговоров о полной продаже команды.

«Действительно, ФК «Уфа», будучи коммерчески одним из самых эффективных спортивных клубов в России, давно является объектом интереса крупных российских и международных компаний. Мы можем подтвердить, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании

При этом речь о полной продаже клуба не идет, это достояние республики и команда, по опросам, поддерживаемая двумя третями населения Башкирии. Мы приветствуем, если новый инвестор сможет дать клубу новое развитие, и переговоры ведутся активно.

У нас есть четкие источники финансирования, есть дивиденды, которые платят определенные компании. Но если мы хотим двигаться к новым горизонтам, то лучше это делать за частные деньги, а не увеличивая финансирование из окологосударственных источников за счет урезания других программ», – цитирует Мурзагулова «Правда ПФО».