Дзагоев – о переходе в европейский клуб: Какие-то слухи – да, но до дела так и не дошло В составе армейцев он провел более 300 матчей.

Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался о возможном переезде в Европу, а также рассказал, кто из одноклубников может проявить себя в зарубежном клубе.

«Знаю, что Федором Чаловым интересовались в Англии. Видимо, не договорились. По себе же могу сказать, что ни одного официального предложения никогда не было. Какие-то слухи – да, но до дела так и не дошло.

Я всегда говорил, что готов уехать в Европу. Думаю, тот же Ильзат Ахметов или Ваня Обляков тоже с радостью уехали бы в сильный чемпионат, в команду с высокими задачами. Но все зависит от предложения – хотят ли нас видеть в клубах Европы или нет.

Кто из молодых футболистов ЦСКА сейчас готов играть в Европе? Учитывая, как мы провели Лигу Европы, ответить сложно. Но если серьезно, то у Ахметова и Облякова хорошие данные. Надеюсь, в будущем они окажутся в Европе.

Чалов хорош, когда он в форме, – не зря же по нему официальное предложение было. Что-то увидели и посчитали, что он готов», – приводит слова 29-летнего хавбека московского клуба журнал GQ Russia.

В текущем сезоне 29-летний Дзагоев отыграл девять матчей и не отметился голевыми действиями на поле. Всего за ЦСКА он провел 351 матч и выиграл 11 трофеев, в том числе три чемпионата России.