Защитник «Торпедо» Кичин покинул московский клуб Ранее он выступал за «Енисей», «Тюмень», дзержинский «Химик», «Анжи», «Уфу» и нижегородскую «Волгу».

Защитник сборной Киргизии Валерий Кичин покинул московское «Торпедо». Как сообщает клубная пресс-служба, его уход состоялся в связи с истечением срока контракта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Torpedolife (@torpedolife) 27 Май 2020 в 3:25 PDT

Напомним, 27-летний игрок перебрался в команду Сергея Игнашевича из минского «Динамо». За все время в российском клубе он провел три матча.

Добавим, что сезон в ФНЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.