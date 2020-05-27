Защитник «Торпедо» Кичин покинул московский клуб

Защитник сборной Киргизии Валерий Кичин покинул московское «Торпедо». Как сообщает клубная пресс-служба, его уход состоялся в связи с истечением срока контракта.
Напомним, 27-летний игрок перебрался в команду Сергея Игнашевича из минского «Динамо». За все время в российском клубе он провел три матча.
Добавим, что сезон в ФНЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
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