Александр Григорян: Работа с Гулиевым требует повышенного внимания и вдумчивости Ранее игрок был переведен в дубль из-за неуважения к тренерскому штабу.

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян, работавший с Аязом Гулиевым, обозначил его сильные качества, а также прокомментировал перевод во вторую команду.

«Это абсолютно уникальный игрок, сочетающий в себе качества шестерки, восьмерки и десятки. Если учесть, что он умеет играть на флангах, принять во внимание быстроту решений и индивидуальные действия в атаке, то по набору качеств и потенциалу Аяз является топовым игроком. Что ему мешает? Его же характер. О его неумении управлять собой знают все. Но очевидно, что это не является каким-то криминалом.

У нас не так много талантливых игроков, чтобы все сводилось к характеру. По желанию и самоотдаче к Гулиеву нет претензий. Вопрос в том, что работа с ним требует повышенного внимания и вдумчивости. По своему воспитанию он чистый парень. Мне иногда ставили в укор, что я так говорю, вспоминали какие-то хамские примеры с его участием. Но это не отражает сущности Аяза. Уверен, он абсолютно воспитанный парень», – цитирует Григоряна Eurosport.

23-летний хавбек – воспитанник «Спартака». Он вернулся в команду зимой 2019 года. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.