«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере Коутиньо В чемпионате Англии бразилец играл за «Ливерпуль».

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», может вернуться в АПЛ.

Как сообщает Football Insider, в его услугах заинтересован «Тоттенхэм». Отмечается, что лондонский клуб готов арендовать футболиста и платить ему полную зарплату. В данный момент хавбек получает 225 тысяч евро в неделю.

Ранее в «Баварии» сообщили, что не будут выкупать Коутиньо. Он перебрался в мюнхенский гранд летом 2019 года и провел 32 матча. На его счету девять голов и восемь голевых передач.