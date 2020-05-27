«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере Коутиньо - Советский спорт
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27 мая 2020 15:26ФутболГичунцев Артур

«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере Коутиньо

В чемпионате Англии бразилец играл за «Ливерпуль».

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», может вернуться в АПЛ.

Как сообщает Football Insider, в его услугах заинтересован «Тоттенхэм». Отмечается, что лондонский клуб готов арендовать футболиста и платить ему полную зарплату. В данный момент хавбек получает 225 тысяч евро в неделю.

Ранее в «Баварии» сообщили, что не будут выкупать Коутиньо. Он перебрался в мюнхенский гранд летом 2019 года и провел 32 матча. На его счету девять голов и восемь голевых передач.

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