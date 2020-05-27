Клубы АПЛ выступили за возобновление полноценных тренировок В данный момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Английские клубы единогласно поддержали идею о возобновлении полноценных тренировок. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Отмечается, что с сегодняшнего дня команды могут приступить к занятиям, однако игрокам по-прежнему рекомендуют избегать необязательных соприкосновений.

Ранее сообщалось, что чемпионат Англии возобновят 13 июня. При этом некоторые футболисты отказались играть в текущей ситуации. Одним из них стал капитан «Уотфорда» Трой Дини, который отметил, что лига не в состоянии обеспечить безопасность.