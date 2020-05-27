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27 мая 2020 18:37ФутболШарафудинов Виктор

Источник: Чемпионат России может продолжиться со зрителями на трибунах

Рестарт сезона в РПЛ намечен на 21 июня.

Российский футбольный союз ведет переговоры с правительством о том, чтобы после возобновления чемпионата болельщикам разрешили посещать матчи РПЛ.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против»:

«Чемпионат России по футболу может продолжиться со зрителями на трибунах. По крайней мере РФС ведет об этом переговоры с правительством.

Изначально вопрос по зрителям был поднят на исполкоме представителями клубов – они просили хотя бы открыть ложи. Но дальше больше. Поскольку Президент России дал понять, что пик вируса в России пройден, представители РФС и РПЛ решили выжать максимум из сложившейся ситуации. При этом точное количество зрителей, которые будут пускаться на стадионы, а также порядок их прохода на трибуны пока не определены».

Чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30. Рестарт намечен на 21 июня.

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