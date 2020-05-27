Артем Дзюба: «Зенит» досрочный чемпион – это нечестно Нападающий клуба из Санкт-Петербурга высказался о скором рестарте чемпионата РПЛ.

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал предстоящее возобновление чемпионата России. Рестарт турнира РПЛ намечен на 21 июня.

«Не хотят продолжать только те, кто в себе сомневается или им это невыгодно, – рассказал Дзюба в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Кто-то на удобном для себя месте находится. Мы же сразу хотели доигрывать. И добыть чемпионство на поле, а не чтобы нас где-то объявили первыми. Поэтому очень рады, что скоро снова чемпионат возобновиться. Постараемся победить.

Конечно, сейчас уже слышал, что мы в неравных условиях, потому что «Зенит» на распускал легионеров. Такое ощущение, что это проблема «Зенита». Руководство, тренеры смогли оставить ребят, а кто-то в других клубах сказал – езжайте отдыхать. И это нам же еще и в претензию! Сказочно просто! Поражает такое – кому-то все время что-то не так. «Зенит» досрочный чемпион – это нечестно.

Давайте доигрывать – мы в неравных условиях. А как тогда надо сделать? Может, «Зениту» тогда просто не участвовать – а все остальные будут играть? Мне кажется, надо просто сосредоточится на позитиве и играть. Все ведь все равно постепенно вернется! Ту же Германию даже без зрителей насколько интересно смотреть!»

После 22 туров действующий чемпион «Зенит» лидирует, опережая на 9 очков «Локомотив» и «Краснодар».

31-летний Дзюба возглавляет список лучших бомбардиров турнира, забив 13 голов в 21 матче. Также на его счету 10 результативных передач.