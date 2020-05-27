«РБ Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой» - Советский спорт
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27 мая 2020 21:27ФутболШарафудинов Виктор

«РБ Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой»

В чемпионате Германии продолжается 28-й тур.

Игра немецкой бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Герта» завершилась со счетом 2:2.

На 9-й минуте гости из Берлина вышли вперед стараниями сербского полузащитника Марко Груича, который нанес точный удар головой после подачи углового.

На 24-й «РБ Лейпциг» отыгрался – Лукас Клостерманн тоже забил головой, а во втором тайме (на 68-й) чешский нападающий Патрик Шик вывел «красных быков» вперед. Помог ему норвежский вратарь «Герты» Руне Ярстейн, выронив мяч из рук.

Берлинцы спаслись от поражения благодаря пенальти, который на 82-й минуте реализовал польский форвард Кшиштоф Пентек. 11-метровый был назначен за фол Адемолы Лукмана против Матеуса Куньи.

Стоит отметить, что с 63-й минуты «РБ Лейпциг» играл вдесятером. За два предупреждения был удален защитник Марсель Хальстенберг.

«РБ Лейпциг» занимает третье место в бундеслиге, набрав 55 очков. Четыре из пяти последних матчей команды Юлиана Нагельсманна завершились вничью. У лидера турнира «Баварии» – 64, а у дортмундской «Боруссии» – 57.

«Герта» находится на десятой строчке с 35 очками. Берлинцы впервые не смогли выиграть под руководством тренера Бруно Лаббадии. В двух первых турах после возобновления чемпионата они разгромили «Хоффенхайм» (3:0) в гостях и «Унион Берлин» (4:0) дома.

30 мая «Герта» примет «Аугсбург», а 1 июня «РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Кельном».

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