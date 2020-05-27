Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен: РПЛ будет очень трудно возобновить сезон 21 июня В январе китаец утверждал, что коронавирус не угрожает ни Олимпиаде, ни чемпионату России.

Лю Хуншен, врач и специалист в области восточной медицины, считает, что сезон в российской премьер-лиге будет трудно возобновить в намеченные сроки.

«Команды только возвращаются к тренировкам, начинают готовиться, – рассказал Лю Хуншен в интервью RT. – При этом некоторые игроки болеют.

Полагаю, что РПЛ очень трудно будет возобновить сезон в установленную дату. Это хорошо, если человека проверили и нашли вирус, но по-хорошему все команды следует поместить на карантин. Хорошо, что запланировано провести всего восемь туров и у футболистов будет меньше возможностей травмироваться. В целом, две-три недели подготовки к первым матчам нужны обязательно, но командные кондиции будут далеки от идеала».

В январе Лю Хуншен дал интервью «Советскому спорту», в котором утверждал, что эпидемия коронавируса в Китае не угрожает ни РПЛ, ни Олимпиаде в Токио.