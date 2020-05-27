Рами заявил, что покинет «Сочи», поскольку ему не платят зарплату После февральского перехода чемпион мира не провел ни одного матча в чемпионате России.

RMC Sport опубликовал выдержки из заявления Жюля Планка, адвоката футболиста «Сочи» Адиля Рами.

34-летний защитник недоволен ситуацией в клубе, к которому он присоединился в феврале. Рами утверждает, что «Сочи» не выполнил ни одну из договоренностей, и он вообще не получал денег.

Планк, в свою очередь, сообщил, что его клиент считает, себя свободным от любых обязательств перед «Сочи» и готов продолжить карьеру в другом клубе.

Напомним, что бывший защитник сборной Франции Рами 21 февраля оформил переход в «Сочи» после того, как расторг контракт с турецким «Фенербахче». Из-за травмы он не смог принять участие в весенних матчах команды Владимира Федотова.

До февральского перехода в «Сочи» Адиль с августа прошлого года принадлежал турецкому «Фенербахче», но сыграл лишь один матч в чемпионате Турции. В прошлом защитник играл за «Валенсию», «Милан», «Севилью» и «Марсель», а в 2018 году стал чемпионом мира вместе со сборной Франции.

Действующий контракт «Сочи» с Рами был рассчитан до конца нынешнего сезона.