«Шальке» в третий раз подряд проиграл после рестарта, уступив «Фортуне» Клуб из Гельзенкирхена опустился на девятое место.

Матч 28-го тура чемпионата Германии «Фортуна» – «Шальке» завершился со счетом 2:1.

Американский полузащитник гостей Уэстон Маккенни открыл счет на 53-й минуте, однако точные удары Роувена Хеннингса (63) и Кенана Карамана принесли команде из Дюссельдорфа волевую победу.

«Фортуна» прервала серию из четырех ничьих и занимает 16-е место, имея 27 очков.

«Шальке» потерпел третье поражение подряд и опустился на девятую строчку (37 очков). Безвыигрышная серия команды длится уже десять туров.

30 мая «Фортуна» сыграет в гостях с «Баварией», а «Шальке» примет «Вердер».

А вот как завершились три другие параллельные встречи бундеслиги:

«Аугсбург» – «Падерборн» – 0:0.

«Унион Берлин» – «Майнц» – 1:1 (Ингвартсен, 33 – Баку, 13).

«Хоффенхайм» – «Кельн» – 3:1 (Баумгартнер, 11, 46, Цубер, 48 – Кайнц, 60).