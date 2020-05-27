«Хоффенхайм» обыграл «Кельн», прервав 7-матчевую безвыигрышную серию Команда борется за попадание в Лигу Европы.

Матч 28-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» – «Кельн» закончился со счетом 3:1.

Все три гола хозяев организовал Кристоф Баумгартнер. Сначала австриец оформил дубль, поразив ворота «козлов» на 11-й и 46-й минутах, а на 48-й сделал голевую передачу на бывшего игрока ЦСКА Стивена Цубера.

Флориан Кайнц «размочил» счет на 60-й, однако «Кельн» не смог побороться за ничью, поскольку на 77-й Марк Ут не реализовал пенальти. Вратарь Оливер Бауманн уверенно парировал удар нападающего с «точки».

Обе команды заканчивали встречу вдесятером. На 26-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Кельна» Себастьян Борнау, а на 50-й был удален за второе предупреждение защитник «Хоффенхайма» Беньямин Хюбнер.

«Хоффенхайм» прервал 7-матчевую безвыигрышную серию (3 ничьи и 4 поражения). У команды Альфреда Схредера 39 очков, и она поднялась на седьмое место.

«Кельн», имея 34 очка, занимает 11-ю строчку.

30 мая «Хоффенхайм» сыграет в гостях с «Майнцем», а «Кельн» 1 июня примет «РБ Лейпциг».

А вот как завершились три другие параллельные встречи бундеслиги:

«Аугсбург» – «Падерборн» – 0:0.

«Унион Берлин» – «Майнц» – 1:1 (Ингвартсен, 33 – Баку, 13).

«Фортуна» – «Шальке» – 2:1 (Хеннингс, 63, Караман, 68 – Маккенни, 53).