Томас Цорн: Крест на футболисте Гулиеве я бы не ставил

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал отстранение полузащитника Аяза Гулиева от тренировок с главной командой клуба.
«Не стал бы сейчас вспоминать историю с американцем, – рассказал Цорн в интервью Sport24.ru – Да, резонансный инцидент, но он был закрыт и исчерпан еще до моего прихода. Крест на футболисте Гулиеве я бы не ставил. Посмотрим, что будет с Аязом дальше, где и как он будет задействован. Ситуация такая, какая есть: принято решение на какое-то время отправить его в «Спартак-2». Понаблюдаем за ним, за его отношением к делу и клубу. И исходя из этого сделаем выводы. До возобновления сезона ещё четыре недели. Что случится за это время, никто не знает. Пока исходим из того, что Гулиев 10 июня начнет тренировки со «Спартаком-2». До этих пор он точно там. Лично я с ним ещё не общался, но разговор, конечно, предстоит».
В нынешнем сезоне Аяз сыграл 11 матчей в РПЛ и еще 4 в Лиге Европы, не отметившись результативными действиями.
В пролом году Гулиев оказался в центре скандала после того, как избил гражданина США.
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