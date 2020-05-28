Гендиректор «Динамо» продлил контракт с клубом В текущем сезоне команда Кирилла Новикова занимает шестое место в таблице, набрав 30 очков.

Гендиректор московского «Динамо» Юрий Белкин продолжит работу в качестве гендиректора клуба.

Как сообщает официальный сайт бело-голубых, функционер продлил соглашение на один год. Другие детали сделки не уточняются.

«Коллектив нашего клуба поздравляет Юрия Николаевича и желает ему дальнейшей плодотворной работы на благо московского «Динамо», – говорится на сайте «Динамо».

Добавим, что Белкин занял должность генерального директора весной 2019 года. Он сменил в этой должности Юрия Соловьева.