Гендиректор «Динамо» продлил контракт с клубом

Гендиректор московского «Динамо» Юрий Белкин продолжит работу в качестве гендиректора клуба.
Как сообщает официальный сайт бело-голубых, функционер продлил соглашение на один год. Другие детали сделки не уточняются.
«Коллектив нашего клуба поздравляет Юрия Николаевича и желает ему дальнейшей плодотворной работы на благо московского «Динамо», – говорится на сайте «Динамо».
Добавим, что Белкин занял должность генерального директора весной 2019 года. Он сменил в этой должности Юрия Соловьева.
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