«Боруссия» – «Бавария». Холанд получил травму после столкновения с арбитром Норвежец перебрался в немецкий клуб зимой 2019 года.

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд получил повреждение и пропустит ближайший матч.

Как сообщает Sport Bild, нападающий выбыл из строя в результате столкновения с арбитром. Инцидент произошел в матче 28-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (0:1).

Напомним, футболист и рефери столкнулись в центральном круге. Через три минуты игрок был заменен. Отмечается, что его травма оказалась несерьезной, однако, он пропустит матч против «Падерборна», который состоится 31 мая.

Добавим, что в текущем сезоне Холанд отыграл за «Боруссию» 14 матчей, забил 13 голов и отдал три голевых паса.