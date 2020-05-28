Защитник «Боруссии» Хакими возглавил список самых быстрых игроков бундеслиги

В матче 16-го тура чемпионата Германии против «Лейпцига» (3:3) защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими развил скорость 36,20 км/ч.
Таким образом, 21-летний футболист возглавил рейтинг самых быстрых игроков лиги, составленный порталом Goal.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вторым стал форвард «Шальке» Рабби Матондо (35,97 км/ч), а замкнул тройку лучших защитник «Кельна» Кингсли Эхизибу (35,85 км/ч).
Полный список выглядит так:
1) Ашраф Хакими (36,49 км/ч)
2) Рабби Матондо (35,97 км/ч)
3) Кингсли Эхизибу (35,85 км/ч)
4) Кингсли Коман (35,66 км /ч)
5) Джерри Сен-Жюст (35,60 км/ч)
6) Фабиан Джонсон (35,50 км/ч)
7) Пьер-Эмерик Обамеянг (35,44 км /ч)
8) Шеральдо Беккер (35,43 км/ч)
9) Лукас Клюнтер (35,40 км/ч)
10) Артём Руднев (35,39 км/ч)
= 10) Ян Розенталь (35,39 км/ч)