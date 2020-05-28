«Отработали на славу». Евсеев подвел итоги первого сбора «Уфы» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 мая 2020 10:57ФутболГичунцев Артур

«Отработали на славу». Евсеев подвел итоги первого сбора «Уфы»

Текущий сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. Его возобновление состоится 21 июня.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оставил запись в соцсети, посвященную подготовке к возобновлению премьер-лиги.

«Иду мимо массажной. Дверь открыта (у нас секретов друг от друга нет). Лежат. Улыбаются. Сначала подумал, что мне. Потом понял, что улыбаются от счастья. Потому что завтра у ребят выходной. Заслужили, что тут говорить.

Сегодня завершили первый цикл этого сбора. Молодцы, отработали его на славу. Хотя беговая работа – не самая приятная часть подготовки. Да и погода радует людей, но не футболистов. Тут уже под «+30». В жару нагрузку переносить тяжелее. После второй тренировки сделали баню. Совместив ее с холодным бассейном. Сейчас восстановительные процедуры. Это не только массаж, хотя наш медицинский штаб ежедневно после ужина работает в авральном режиме. Три массажиста. Доктор. Реабилитолог. Идет работа, чтобы быстрее привести игроков в норму, чтобы они легче переносили нагрузку.

Привезли с собой много аппаратов, которые помогают расслабить мышцы, восстановить их. Восстановление всегда идет комплексно: физио, витамины, напитки. Комплексно, современно и правильно. В своем медицинском штабе уверен полностью», – написал Евсеев в своем Instagram, выложив несколько фото:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Владимир Драчев – о назначении тренеров сборной: Это не я победил, а здравый смысл СБР назначил отчетно-выборную конференцию на 11 июля и утвердил старших тренеров сборных Владимир Драчев: С удовольствием совмещал бы должности президента СБР и главного тренера сборной
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:10 Биатлон Чикирис Олег
От золотого гола в финале Евро до смерти в сарае. Трагедия Юрия Суслопарова Восемь лет назад в подмосковном селе Павловская Слобода погиб советский футболист, герой молодежного чемпионата Европы-1980, двукратный чемпион СССР в составе «Спартака». 28.05.2020 09:32 Футбол Волохов Юрий
Еще по теме:
Томас Цорн: Крест на футболисте Гулиеве я бы не ставил Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен: РПЛ будет очень трудно возобновить сезон 21 июня Ломовицкий и Лесовой останутся в «Арсенале» до конца сезона
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
11:21 ММА Тренер Алдо заразился коронавирусом
11:03 Синхронное плавание Синхронистки выиграли у фигуристок в берпи
10:57 Футбол «Отработали на славу». Евсеев подвел итоги первого сбора «Уфы»
10:40 Футбол Защитник «Боруссии» Хакими возглавил список самых быстрых игроков бундеслиги
10:20 ММА Гэтжи рассказал, при каких условиях может создать проблемы Нурмагомедову
10:02 Футбол Аджоев – о возвращении болельщиков на трибуны: Для Тулы это актуальный вопрос
09:46 Хоккей Форвард «Колорадо» Швырев выставлен на драфт отказов
09:32 Футбол Дибала пожертвовал 160 тысяч евро больницам родного города
09:11 ММА Глава UFC подтвердил чемпионский бой с участием Петра Яна
08:47 Футбол «Боруссия» – «Бавария». Холанд получил травму после столкновения с арбитром
08:30 Футбол Гендиректор «Динамо» продлил контракт с клубом
08:17 ММА Петр Ян сразится с Алдо за титул чемпиона UFC
23:55 Футбол Гол российского нападающего Жамалетдинова вывел «Лех» в полуфинал Кубка Польши
23:47 Футбол Томас Цорн: Крест на футболисте Гулиеве я бы не ставил
23:28 Футбол «Хоффенхайм» обыграл «Кельн», прервав 7-матчевую безвыигрышную серию
23:25 Футбол «Шальке» в третий раз подряд проиграл после рестарта, уступив «Фортуне»
23:09 Футбол Бывший тренер «Баварии» Ковач может возглавить дортмундскую «Боруссию» вместо Фавра
22:57 Биатлон Владимир Драчев – о назначении тренеров сборной: Это не я победил, а здравый смысл
22:32 Футбол Рами заявил, что покинет «Сочи», поскольку ему не платят зарплату
22:19 Футбол Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен: РПЛ будет очень трудно возобновить сезон 21 июня
Роспотребнадзор ищет источник очага COVID-19 в Урюпинске
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
3000+: Число заболевших коронавирусом в Башкирии преодолело психологическую отметку
В Хабаровском крае выявили коронавирусное заболевание у 1890 человек
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика