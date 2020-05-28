«Отработали на славу». Евсеев подвел итоги первого сбора «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оставил запись в соцсети, посвященную подготовке к возобновлению премьер-лиги.
«Иду мимо массажной. Дверь открыта (у нас секретов друг от друга нет). Лежат. Улыбаются. Сначала подумал, что мне. Потом понял, что улыбаются от счастья. Потому что завтра у ребят выходной. Заслужили, что тут говорить.
Сегодня завершили первый цикл этого сбора. Молодцы, отработали его на славу. Хотя беговая работа – не самая приятная часть подготовки. Да и погода радует людей, но не футболистов. Тут уже под «+30». В жару нагрузку переносить тяжелее. После второй тренировки сделали баню. Совместив ее с холодным бассейном. Сейчас восстановительные процедуры. Это не только массаж, хотя наш медицинский штаб ежедневно после ужина работает в авральном режиме. Три массажиста. Доктор. Реабилитолог. Идет работа, чтобы быстрее привести игроков в норму, чтобы они легче переносили нагрузку.
Привезли с собой много аппаратов, которые помогают расслабить мышцы, восстановить их. Восстановление всегда идет комплексно: физио, витамины, напитки. Комплексно, современно и правильно. В своем медицинском штабе уверен полностью», – написал Евсеев в своем Instagram, выложив несколько фото:
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