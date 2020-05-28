«МЮ» взял кредит в 140 млн фунтов на приобретение новых игроков Клуб хочет пригласить полузащитника «Боруссии» Джейдона Санчо, а также форварда «Лейпцига» Тимо Вернера.

«Манчестер Юнайтед» собирается пригласить несколько футболистов по окончании текущего сезона.

Как сообщает Manchester Evening News, клуб взял кредит в 140 млн фунтов и направит эти средства на усиление состава, а также стабилизацию финансового положения.

Ранее стало известно, что долг «красных дьяволов» составляет более 400 млн фунтов.

Добавим, что в текущем сезоне «Юнайтед» занимает пятое место в таблице АПЛ, набрав 45 очков.