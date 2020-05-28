Анюков объявил о завершении карьеры

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков принял решение завершить игровую карьеру в 37 лет.

«Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за время, которое я провел в Самаре в этом сезоне. Я чувствовал мощную поддержку и теплое отношение со стороны окружающих. Для меня это был особенный вызов – после стольких лет в «Зените» я вновь вернулся в Самару, мой родной город, где я начинал свой путь в профессиональном футболе, где достиг своих первых успехов, где познал радость побед и почувствовал любовь болельщиков к родному клубу. С удовольствием каждый раз выходил на поле «Самара Арены», также насладился воспоминаниями на торжественном вечере, посвященном 15-летию бронзовых наград.

Мои родители, семья, близкие и особенно отец были рады, что я заканчиваю профессиональную карьеру именно дома, в Самаре – там, где ее и начинал. Я счастлив, что так и произошло.

Был рад вновь стать частью «Крыльев» и делать то, что я люблю больше всего – играть в футбол. Также хочу поблагодарить всех ребят, с кем играл в этом сезоне, наш тренерский штаб – мне было приятно работать вместе с вами. Спасибо административному штабу, работникам базы и всем сотрудникам клуба. От всей души желаю «Крыльям» достойного завершения сезона и успехов в будущем!» – приводит слова защитника пресс-служба «Крыльев Советов».

Анюков – воспитанник самарского клуба. За первую команду он начал играть в 2003 году. На его счету 109 матчей, четыре гола и семь голевых передач.

В 2005 году футболист стал игроком «Зенита». За питерцев он провел 417 матчей и выиграл 13 трофеев, в том числе пять чемпионатов России, Кубок, а также Суперкубок УЕФА.