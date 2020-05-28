Гендиректор «Зенита» считает, что остаток сезона нужно доиграть без зрителей Ранее стало известно, что РПЛ возобновят 21 июня.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном проведении матчей РПЛ при болельщиках, отметив, что следует отказаться от этой идеи в целях безопасности.

«Надо быть реалистами. Да, у нас появились положительные тенденции, но это не значит, что нужно терять голову и совершать необдуманные поступки, которые могут привести ко второй волне заражений. Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше.

Спорить, как лучше играть – со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден – конечно, играть без зрителей», – цитирует функционера News.ru.