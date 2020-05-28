Баринов и еще три игрока «Локомотива» заразились коронавирусом Ранее инфекцию обнаружили у нападающего Джефферсона Фарфана.

Московский «Локомотив» сообщил, что четыре игрока красно-зеленых сдали положительный тест на коронавирус.

Отмечается, что это полузащитник Дмитрий Баринов, форвард Тимур Сулейманов, хавбек Роман Тугарев, а также голкипер Антон Коченков.

«Болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что чемпионат России, прерванный из-за коронавируса, возобновят 21 июня.