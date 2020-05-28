«Надо думать о безопасности». Спортивный директор «Тамбова» – о возвращении болельщиков на трибуны - Советский спорт
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28 мая 2020 14:16ФутболГичунцев Артур

«Надо думать о безопасности». Спортивный директор «Тамбова» – о возвращении болельщиков на трибуны

Ранее РФС сообщил, что матчи будут проходить без зрителей в целях безопасности.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поддержал решение властей провести остаток сезона РПЛ без зрителей.

«Суть футбола в том, чтобы играть при болельщиках. Всем тяжело осознавать, что с возвращением футбола на него не смогут попасть фанаты. Но надо думать не об этом, а о безопасности – именно она сейчас на первом месте. Необходимо прислушаться к властям», – цитирует функционера News.ru.

В текущем сезоне «Тамбов» занимает 11-е место в таблице РПЛ, набрав 25 очков.

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