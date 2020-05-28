Аршавин станет героем специального выпуска программы на «Матч ТВ»

Он приурочен к 39-летию Андрея Аршавина, который уступит место ведущего Константину Геничу и подробно и без прикрас расскажет о своей карьере.
Футболист раскроет детали несостоявшегося перехода в «Спартак» и переговоров с тогдашним президентом московского клуба Андреем Червиченко. Зрителей ждет повествование Андрея о лучшем сезоне карьере, об игре в дырявых бутсах в финале Кубка УЕФА 2007/2008, о мандраже в ноябре 2007 года в Андорре, о мечтах уехать в зарубежный клуб во время выступления на Евро-2008 и знаменитой фразе «ваши ожидания — ваши проблемы», о том, на кого из футболистов «Барселоны» его хотел поменять «Зенит», о лучшем, но не сильнейшем партнере, а также о заведомо проигрышном менталитете лондонского «Арсенала».
Кроме того, Аршавин объяснит, почему не праздновал на поле большие успехи вместе с командой, отчего не слушает песню Семена Слепакова «маленький член сборной России», в какой роли чувствует себя комфортнее «комментатора» или «эксперта», и ответит на главный вопрос: считает ли он себя справедливым человеком.
UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Кержаков, «Ливерпуль», Плетикоса и немного Левенца. Анатомия 158 голов Аршавина Накануне 39-го дня рождения Андрея Аршавина «Советский спорт» разобрал на молекулы бомбардирские подвиги, возможно, самого талантливого российского футболиста. 28.05.2020 08:40 Футбол Безъязычный Алексей Илья Любушкин: Постоишь на солнце полминуты – и чувствуешь, что тебе поплохело Защитник «Аризоны» – о жизни в самом жарком штате в НХЛ, особенностях карантина в Америке и своих планах на будущее. 27.05.2020 15:43 Хоккей Дехтярев Владимир «Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван Теперь у Овечкина 18 личных наград НХЛ. Он догнал Лемье и уступает только Гретцки «Советский спорт» составил суммарную таблицу лидеров по числу индивидуальных призов НХЛ. Новоиспеченный обладатель «Морис Ришар Трофи»-2020 Александр Овечкин вышел на второе место в списке всех времен! 27.05.2020 17:05 Хоккей Сергеев Иван Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия От золотого гола в финале Евро до смерти в сарае. Трагедия Юрия Суслопарова Восемь лет назад в подмосковном селе Павловская Слобода погиб советский футболист, герой молодежного чемпионата Европы-1980, двукратный чемпион СССР в составе «Спартака». 28.05.2020 09:32 Футбол Волохов Юрий Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван Спасайся кто может. Россию покинули два чемпиона мира по футболу, а третий боится возвращаться Пандемия заставляет российские футбольные клубы жить по средствам – хотят они того или нет. 28.05.2020 11:21 Футбол Сергеев Иван