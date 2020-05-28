Аршавин станет героем специального выпуска программы на «Матч ТВ» В пятницу, 29 мая в 17:10 мск в эфир «Матч ТВ» выйдет специальный выпуск программы «Открытый показ».

Он приурочен к 39-летию Андрея Аршавина, который уступит место ведущего Константину Геничу и подробно и без прикрас расскажет о своей карьере.

Футболист раскроет детали несостоявшегося перехода в «Спартак» и переговоров с тогдашним президентом московского клуба Андреем Червиченко. Зрителей ждет повествование Андрея о лучшем сезоне карьере, об игре в дырявых бутсах в финале Кубка УЕФА 2007/2008, о мандраже в ноябре 2007 года в Андорре, о мечтах уехать в зарубежный клуб во время выступления на Евро-2008 и знаменитой фразе «ваши ожидания — ваши проблемы», о том, на кого из футболистов «Барселоны» его хотел поменять «Зенит», о лучшем, но не сильнейшем партнере, а также о заведомо проигрышном менталитете лондонского «Арсенала».

Кроме того, Аршавин объяснит, почему не праздновал на поле большие успехи вместе с командой, отчего не слушает песню Семена Слепакова «маленький член сборной России», в какой роли чувствует себя комфортнее «комментатора» или «эксперта», и ответит на главный вопрос: считает ли он себя справедливым человеком.