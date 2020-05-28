Врач «Спартака» – о пандемии коронавируса: Мы недопонимаем всего происходящего На сегодняшний день в России от этой болезни скончались более четырех тысяч человек.

Главный врач московского «Спартака» Михаил Бутовский высказался о реакции граждан на просьбу властей соблюдать самоизоляцию во время пандемии коронавируса.

«Мы впервые столкнулись с такой болезнью, никуда она от нас не денется, но нужно сделать выводы всем. Не нужно бояться признать свои ошибки, если что-то пошло не так. Наши ошибки? Наверное, мы немножко недопонимаем всего происходящего, отсюда многие из нас могут делать неправильные выводы. Но не думаю, что были роковые ошибки в процессе.

Что мы недооценили? У нас последнее время нет самодисциплины. Конечно, права нарушают, но в целях сбережения ближних можно потерпеть. Это не самое большое ограничение, которое у нас есть. Так легкомысленно относились, руководству пришлось ужесточать меры», – рассказал Бутовский в интервью Сергею Егорову на канале Футбольный биги.

Ранее РФС сообщил, что чемпионат России возобновят 21 июня, однако, матчи пройдут без зрителей.