«Бавария» хочет продлить контракт с Алабой до 2024 года

Руководство «Баварии» хочет сохранить в команде защитника Давида Алабу.
Как сообщил журналист Никола Скира, гендиректор клуба Карл-Хайнц Румменигге вышел на связь с агентом игрока и предложил контракт до 2024 года.
Отмечается, что футболист готов подписать соглашение на этих условиях. Ожидается, что стороны подпишут новый договор в ближайшее время.
27-летний Алаба выступает за «Баварию» с 2011 года. В текущем сезоне он провел 31 матч, забил один гол и отдал два голевых паса.
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