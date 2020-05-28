«Бавария» хочет продлить контракт с Алабой до 2024 года Ранее сообщалось, что австриец интересен мадридскому «Реалу» и «Барселоне».

Руководство «Баварии» хочет сохранить в команде защитника Давида Алабу.

Как сообщил журналист Никола Скира, гендиректор клуба Карл-Хайнц Румменигге вышел на связь с агентом игрока и предложил контракт до 2024 года.

Отмечается, что футболист готов подписать соглашение на этих условиях. Ожидается, что стороны подпишут новый договор в ближайшее время.

27-летний Алаба выступает за «Баварию» с 2011 года. В текущем сезоне он провел 31 матч, забил один гол и отдал два голевых паса.