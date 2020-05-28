Источник: Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня Трибуны разрешат заполнять на 10%.

Твиттер телеканала ТВЦ сообщает, что Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня.

Есть одно важное условие – на трибунах разрешать занимать не более 10% мест.

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. В турнире РПЛ осталось провести 8 туров.