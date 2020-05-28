Источник: Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 мая 2020 16:13ФутболШарафудинов Виктор

Источник: Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня

Трибуны разрешат заполнять на 10%.

Твиттер телеканала ТВЦ сообщает, что Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня.

Есть одно важное условие – на трибунах разрешать занимать не более 10% мест.

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. В турнире РПЛ осталось провести 8 туров.

В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Еще по теме:
Макгрегор объяснил, почему считает себя великим бойцом «Ничего, кроме уважения». Ян рассказал о своем отношении к Алдо (фото) Гэтжи – о бое с Нурмагомедовым: Заставить меня драться раньше сентября у них не получится
Спасайся кто может. Россию покинули два чемпиона мира по футболу, а третий боится возвращаться Пандемия заставляет российские футбольные клубы жить по средствам – хотят они того или нет. 28.05.2020 11:21 Футбол Сергеев Иван
Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Панарин против Свечникова и Варламов против Бобровского. Сезон в НХЛ будет доигран! Первый шаг к возвращению хоккея на планету Земля сделан. 27.05.2020 13:29 Хоккей Федоровский Александр
Еще по теме:
Драйзайтль выиграл «Арт Росс Трофи» НХЛ запретила клубам подписывать новых игроков в текущем сезоне НХЛ возобновит сезон с плей-офф. В Кубке Стэнли сыграют 24 команды
От золотого гола в финале Евро до смерти в сарае. Трагедия Юрия Суслопарова Восемь лет назад в подмосковном селе Павловская Слобода погиб советский футболист, герой молодежного чемпионата Европы-1980, двукратный чемпион СССР в составе «Спартака». 28.05.2020 09:32 Футбол Волохов Юрий
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
«Торпедо» возвращается на Восток, а Капризов и Сорокин – в Новокузнецк? О новом календаре КХЛ КХЛ подтвердила дату старта нового чемпионата – 2 сентября. Пока ориентировочную. 28.05.2020 08:47 Хоккей Домрачев Владислав
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
Новости
17:28 Футбол Чемпионат Англии возобновиться 17 июня
17:11 Футбол В «Сочи» не нашли коронавируса
17:03 Биатлон Валерий Польховский: Королькевич и Кабуков отказались от других предложений. Они остались ни с чем
16:49 Биатлон Валерий Польховский: Желание Драчева стать главным тренером не новшество. Я просто аплодирую
16:33 Футбол Леонид Федун – о разрешении на 10% зрителей: Получается дискриминационный момент
16:22 Футбол Михаил Бутовский: По всей видимости, Бакаев заразился в Ингушетии
16:13 Футбол Источник: Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня
15:50 Футбол «Бавария» хочет продлить контракт с Алабой до 2024 года
15:40 Футбол Президент «Брешии» – о Балотелли: Думал, он станет лидером команды, но он просто разочаровал меня
15:17 Футбол Врач «Спартака» – о пандемии коронавируса: Мы недопонимаем всего происходящего
14:52 Футбол Аршавин станет героем специального выпуска программы на «Матч ТВ»
14:50 ММА Магомед Исмаилов: Все, что Емельяненко не понимает сейчас, поймет 24 июля в клетке
14:30 Хоккей СКА объявил о продлении контракта с Ткачевым
14:16 Футбол «Надо думать о безопасности». Спортивный директор «Тамбова» – о возвращении болельщиков на трибуны
13:56 Футбол Баринов и еще три игрока «Локомотива» заразились коронавирусом
13:46 ММА Макгрегор объяснил, почему считает себя великим бойцом
13:26 Футбол Гендиректор «Зенита» считает, что остаток сезона нужно доиграть без зрителей
13:09 ММА «Ничего, кроме уважения». Ян рассказал о своем отношении к Алдо (фото)
12:57 Футбол Анюков объявил о завершении карьеры
12:46 Футбол «Раз и навсегда». Шевченко вспомнил победу «Милана» в Лиге чемпионов (фото)
"Жучка, к ноге!" Прогулки по графику вызвали гнев и смех москвичей
В Волгоградской области заражены коронавирусом еще 111 человек
Коронавирус за сутки выявили у 80 жителей Ставрополья
На 28 мая коронавирусом заболели 30 жителей Тюменской области
В здании бывшего ликероводочного завода в Оренбурге откроют торговый комплекс
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика