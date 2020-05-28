Михаил Бутовский: По всей видимости, Бакаев заразился в Ингушетии Главный врач «Спартака» рассказал о состоянии здоровья полузащитника красно-белых, заразившегося коронавирусом.

Михаил Бутовский сообщил о том, как могли заразиться COVID-19 футболисты «Спартака» Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев.

«Роман находился в Москве, находился в самоизоляции, – рассказал Бутовский в интервью YouTube каналу «Футбольный Биги». – Но мы понимаем, что не можем ограничить уровень социально-бытовых контактов. Мы поняли, что он переболел после того, как сделали тест. Не жаловался ли он? Так скажем: те проявления не давали нам полного понимания, что это действительно заболевание. Если у вас один день поболит голова, то вы же не скажите, что у вас коронавирус? Когда Роман Сергеевич высказал озабоченность, мы на всякий случай сделали тест и посадили на карантин. Результат теста был известен после того, как Роман Сергеевич отбыл свои 14 дней в карантинной зоне. Даже уже сделал второй и третий тест. Второй тест был отрицательный (критерием выздоровления являются два теста). Второй тест он сделал, когда уже тестировалась команда. И результаты первого теста мы узнали в день тестирования 21-го числа, почти месяц прошел.

Бакаев заразился в Ингушетии? По всей видимости. Как получилось, что у его брата нет коронавируса, а у Зелимхана есть? Скажу вам так: здоровый человек – это плохо обследованный больной. Наверное, он здоров. Но здоров ли в связи с тем, что у него отсутствует положительные результаты анализов? Если так судить, то вирус, передающийся воздушно-капельным путем, не минует всех тех, кто находится в одном пространстве. Я в чудеса не верю, но пусть это будет чудо. У Зелимхана любая симптоматика отсутствует, он соблюдает все меры самоизоляции. Какой-то патологии у него нет, поэтому мы планируем через некоторое время сделать ему тестирование. Опираясь на его результаты, уже примем решение по принятию участия в тренировочном процессе с командой».

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. Зобнин еще в понедельник возобновил тренировки с остальными футболистами «Спартака».