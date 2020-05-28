Леонид Федун – о разрешении на 10% зрителей: Получается дискриминационный момент

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал новость о том, что Роспторебназдор разрешит клубам РПЛ проводить матчи со зрителями, используя 10% от вместимости трибун.
«Это первый шаг. Но у нас 15 тысяч абонементов, получается дискриминационный момент для болельщиков. Мы будем думать», – заявил Федун в интервью «РИА Новости».
Стадион «Открытие Арена» вмещает 45 360 зрителей. Если решение о 10% действительно будет принято, домашние матчи «Спартака» смогут посещать 4 536 болельщиков.
До пандемии средняя посещаемость матчей РПЛ на «Открытие Арене» в нынешнем сезоне составляла 28 397 человек.
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