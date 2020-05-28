Источник: Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» Португалец перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» 10 июля.

Итальянский журналист и директор «Радио Россонера» Пьетро Бальдзано Прота на своей странице в твиттер сообщил о том, что лидер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб после завершения нынешнего сезона.

Вот, что написал Прота:

«Пока это еще слухи, но я обратил на них внимание, поскольку они поступают ко мне из разных источников. После завершения сезона пути Роналду и «Ювентуса» могут разойтись.

Это то, что мне сказали. Повторюсь, что это слухи. Посмотрим».

В нынешнем сезоне 35-летний португальский нападающий забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах серии А.