РФС: Роспотребназдор согласовал проведение матчей РПЛ со зрителями Рестарт чемпионата намечен на 21 июня.

Российский футбольный союз подтвердил информацию о том, что Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей с болельщиками на трибунах. При этом заполняемость арен не должна превышать 10%.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заявление РФС:

«Роспотребнадзор согласовал возможность проводить матчи со зрителями. С такой инициативой выступили клубы и РПЛ. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности».

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. В турнире осталось провести 8 туров.