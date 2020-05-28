«Наполи» предлагает за Азмуна 25 миллионов евро, а «Зениту» нужно 30 млн В нынешнем сезоне иранец забил 10 голов в матчах РПЛ.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что «Наполи» и «Зенит» продолжают переговоры о трансфере 25-летнего иранского нападающего Сердара Азмуна.

Итальянцы предлагают 25 миллионов евро, однако чемпион России оценивает своего форвард в 30 млн.

Стоит отметить, что источник утверждает, что в неаполитанском клубе не сомневаются в благополучном завершении переговоров. Азмун должен заменить в «Наполи» форварда сборной Польши Аркадиуша Милика, у которого есть несколько выгодных предложений.

Ранее официальные лица «Зенита» опровергали сообщения о переговорах с «Наполи» и другими клубами о возможной продаже иранского футболиста.

В феврале 2019 года «Зенит» приобрел Азмуна у «Рубина» за 12 млн евро. Сердар в нынешнем сезоне в 21 матче РПЛ забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Также на его счету 2 гола в 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов.