«Динамо» и «Ахмат» возобновили тренировки Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.

Московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» сегодня возобновили тренировочный процесс.

Официальный сайт «Динамо», сообщает что пока работа построена в ограниченных группах на аэробных упражнениях, элементах на технику, координацию, занятия с мячом.

В общей сложности в распоряжении тренерского штаба сейчас 20 футболистов:

Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Расул Мицаев.

Защитники: Григорий Морозов, Владимир Рыков, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Дмитрий Скопинцев, Тони Шунич.

Полузащитники: Артур Юсупов, Роман Нойштедтер, Жоаозиньо, Антон Соснин, Константин Рауш, Шарль Каборе, Игорь Школик.

Нападающие: Кирилл Панченко, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко, Станислав Лацевич.

В ближайшее время, после прохождения тестирования и в случае получения отрицательных результатов, к команде планируют присоединиться защитник Богдан Зорин и игрок группы атаки Максим Данилин. На карантине остаются защитники Заурбек Плиев и Роман Евгеньев, а также тренер вратарей Дмитрий Изотов. Вместо него с голкиперами пока работает Сергей Котов из молодёжной команды. Вернувшиеся из своих стран Оскар Хильемарк, Себастиан Шиманьски, Клинтон Н»Жи и Максимилиан Филипп находятся на данный момент на обязательном в таком случае двухнедельном карантине.

В ближайшие дни у «Динамо» запланирована и первая после возобновления тренировочного процесса двухразовая тренировка.

«Ахмат» о возобновлении тренировок отчитался на официальном сайте и в инстаграме:

«Накануне футболисты, тренерский штаб и сотрудники команды «Ахмат» повторно сдали тесты на COVID-19. Сегодня был получен ответ – результат отрицательный. Сегодня же, вечером после собрания, команда отправилась на футбольное поле, начав тренироваться по группам. Предприняты все меры соблюдения санитарных норм. Перед началом работы клубный врач измеряет температуру бесконтактным термометром, проводится дезинфекция рук, а персонал надевает резиновые перчатки. Также предусмотрено использование только личных бутылок для питья воды. Трое футболистов-легионеров продолжают находиться на карантине. Для них подготовлена специальная индивидуальная работа».

После 22 туров «Динамо» находится на шестом месте турнирной таблице, имея 30 очков, а «Ахмат» занимает последнюю 16-ю строчку (20 очков).

В первом туре после рестарта состоятся матчи «Краснодар» – «Динамо» и «Крылья Советов» – «Ахмат».